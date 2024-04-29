



Израильские официальные лица верят в возможность ордера от суда в Гааге

Чиновники заявили, что, по их мнению, премьер-министру Биньямину Нетаниягу и другим израильтянам могут быть предъявлены обвинения, и что суд также рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАСа.



По словам пяти израильских и иностранных чиновников, израильские официальные лица все больше полагают, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом с ХАМАСом.



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Израильские и иностранные официальные лица также полагают, что суд рассматривает ордеры на арест лидеров ХАМАСа.



Если суд продолжит свою работу, израильских чиновников потенциально можно будет обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в Газу и в чрезмерно жестком ответе на нападения на Израиль, совершенные 7 октября ХАМАСом, по словам двух из пяти чиновников, все из которых говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос.



Израильские чиновники, обеспокоенные возможными последствиями такого дела, заявили, что, по их мнению, премьер-министр Биньямин Нетаниягу входит в число тех, кого можно назвать в ордере. Неясно, кому могут быть предъявлены обвинения со стороны ХАМАСа и какие преступления будут упомянуты.



Офис Нетаниягу не дал комментариев, но в пятницу премьер-министр заявил в социальных сетях, что любое вмешательство МУС. "Создаст опасный прецедент, который будет угрожать солдатам и чиновникам всех демократических стран, борющимся с жестоким терроризмом и бессмысленной агрессией".

