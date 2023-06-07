



Израиль: загранпаспорт - через год после репатриации

Правительство намерено восстановить требование о необходимости прожить год в стране перед выдачей израильского паспорта новым репатриантам, начиная с 10 июля этого года, согласно данным комитета Кнессета, подготовившего соответствующее законодательство.



Во вторник комитет Кнессета по внутренним делам и экологии утвердил для окончательного голосования законопроект, предоставляющий министру внутренних дел право отказать в выдаче паспорта новому репатрианту, прибывшему по Закону о возвращении, до тех пор, пока репатриант не докажет, что центр его жизни находится в Израиле.



Закон фактически сводит на нет законодательное соглашение, заключенное правительством с партией НДИ в 2017 году для облегчения процедуры оформления документов для новых репатриантов, одобрив поправку, разрешающую выдачу паспортов по прибытии репатриантам, которые имеют право на получение гражданства благодаря своему еврейскому наследию.



В новом законодательстве говорится, что соглашение 2017 года привело к резкому росту числа олим, которые получили израильские паспорта, не поселившись в Израиле. До 2017 года Министерство внутренних дел полагалось на директиву 1964 года об использовании одного года в качестве теста на проживание и выдавало временный транзитный документ до истечения года.



Согласно предложенному закону, после совокупного года проживания в Израиле новый репатриант должен доказать, что эта страна является центром его жизни, чтобы получить право на паспорт. Дети, родившиеся за границей от израильских родителей, имеют право на гражданство по праву рождения и будут по-прежнему автоматически претендовать на получение паспорта.



Выдвинутая в качестве правительственного законопроекта, эта мера, вероятно, снизит нагрузку на перегруженное Министерство внутренних дел по выдаче паспортов в период острой перегрузки. Кроме того, эта мера была принята после знаменательного года для иммиграции, которую возглавили российские иммигранты, напуганные вторжением их страны в Украину в феврале 2022 года.



Законопроект был принят в тот же день, когда министр внутренних дел Моше Арбель объявил о планах рассмотреть возможность получения гражданства иностранными спортсменами, выступающими за израильские команды.



Выступая во вторник в комитете по внутренним делам, Гиль Берингер, заместитель генерального директора Управления по делам народонаселения и иммиграции МВД, сказал, что его ведомство наблюдает злоупотребление политикой "паспорта по прибытии", утверждая о тенденции использования паспортов репатриантами только для получения безвизового доступа в другие страны.



Заместитель генерального директора также сказал, что существует корреляция между тем, что иммигранты дольше остаются в Израиле и дольше ждут паспорта, но не предоставил временные рамки для своих данных или дополнительные подробности.



Данные, полученные The Times of Israel из внутренней презентации Управления народонаселения, показывают, что нет значимой разницы в проценте репатриантов, остающихся в Израиле и периодом ожидания получения загранпаспорта.



Согласно полученным данным, для 63% иммигрантов, прибывших в 2015 году, и 66% тех, кто переехал в 2016 году, и сегодня центр их жизни - Изриаль. С 2017 года этот показатель колеблется между 61% и 69%.



Управление народонаселения использует тест, согласно которому если человек проводит 75% времени с момента репатриации в Израиле, то страна считается центром его жизни.

