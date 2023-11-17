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Израиль согласен пропускать в Газу по два бензовоза в день
17.11.2023 14:03 Алина Груднева

Израиль согласен пропускать в Газу по два бензовоза в день

Израиль согласился пропускать в Газу по два бензовоза в день для нужд ООН, систем водоснабжения и канализации.

По словам высокопоставленного израильского источника, военный кабинет принял такое решение по рекомендации ЦАХАЛа и ШАБАКа, а также по запросу официальных лиц США.

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"Это позволит обеспечить минимальное техническое обслуживание, необходимое для систем водоснабжения и канализации, чтобы предотвратить пандемии, которые могут распространиться на всю территорию, причинив вред жителям Газы, а также нашим собственным силам, потенциально распространившись на Израиль", - пояснил источник.

Израиль будет следить за доставкой топлива, чтобы гарантировать, что оно не попадет в руки террористам.

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