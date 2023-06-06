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каховская гэс
06.06.2023 20:25 Алина Груднева

Израиль осудил подрыв Каховской ГЭС

Израиль выразил "озабоченность" по поводу ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сказал представитель министерства иностранных дел страны Лиор Хайат, воздержавшись от обвинений в адрес России.

"Израиль потрясен значительным ущербом, нанесенным Каховской плотине", — сказал он.

Хайат подчеркул, что тысячи невинных мирных жителей оказались под угрозой из-за разрушения дамбы.

"Такое преднамеренное нанесение ударов по критически важной инфраструктуре и людям должно быть решительно осуждено всем международным сообществом. Наши мысли и молитвы с украинским народом в этот трудный час", - добавил он.
 

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