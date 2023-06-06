



Израиль осудил подрыв Каховской ГЭС

Израиль выразил "озабоченность" по поводу ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате подрыва Каховской ГЭС.



Об этом сказал представитель министерства иностранных дел страны Лиор Хайат, воздержавшись от обвинений в адрес России.



"Израиль потрясен значительным ущербом, нанесенным Каховской плотине", — сказал он.



Хайат подчеркул, что тысячи невинных мирных жителей оказались под угрозой из-за разрушения дамбы.



"Такое преднамеренное нанесение ударов по критически важной инфраструктуре и людям должно быть решительно осуждено всем международным сообществом. Наши мысли и молитвы с украинским народом в этот трудный час", - добавил он.

