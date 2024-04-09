



Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, если Тегеран начнет атаку

Если Иран напрямую атакует Израиль в ответ на удар по Дамаску на прошлой неделе, Израиль нанесет ответный удар по целям в Иране, сообщает лондонское издание Elaph News.

Ссылаясь на неназванного "западного чиновника по безопасности", издание утверждает, что в последние дни Израиль проводит учения ВВС, в ходе которых готовится нанести удары по иранским ядерным объектам и другим ключевым объектам инфраструктуры.



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Дамаск и Тегеран обвиняют Израиль в ударе, совершенном в прошлый понедельник, в ходе которого были убиты семь членов Корпуса стражей исламской революции, однако Израиль никак не прокомментировал этот вопрос.