



Израиль - МАГАТЭ: поддались давлению и лжи Ирана

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало МАГАТЭ за решение прекратить одно из следственных дел в отношении ядерной программы Ирана.



В МИД обвинили Международного агентства по атомной энергии в том, что оно поддалось давлению и лжи со стороны Тегерана.



"Закрытие Международным агентством по атомной энергии дела о нарушениях иранских гарантий ядерной безопасности Ирана на объекте в Мариване вызывает серьезную обеспокоенность. Представленные Ираном объяснения наличия ядерного материала на объекте ненадежны и технически невозможны. Иран продолжает лгать МАГАТЭ и обманывать международное сообщество", - сказано в заявлении.



Внешнеполитическое ведомство отметило, что уступка гендиректора МАГАТЭ политическому давлению со стороны Ирана вызывает большое разочарование, поскольку содержащаяся в деле информация косвенно указывает на два аспекта вопиющих нарушений соглашений об инспекциях со стороны иранского режима. В МИД добавили, что прекращение расследования может иметь чрезвычайно опасные последствия.



"Закрытие дела может иметь чрезвычайно опасные последствия, и оно дает иранцам сигнал о том, что они не обязаны нести ответственность за свои нарушения, и что они могут продолжать обманывать международное сообщество на пути к реализации полноценной военной ядерной программы. Кроме того, закрытие дела таким образом наносит серьезный ущерб профессиональному авторитету МАГАТЭ", - резюмировали в МИД.

