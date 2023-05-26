



Израиль и Узбекистан намерены сотрудничать в сфере водного хозяйства

Израиль и Узбекистан обсудили возможность сотрудничества в сфере водного хозяйства.



По данным издания "Дунё", визит узбекской делегации состоялся в период с 21 по 23 мая.



Ее возглавил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Визит организовали впервые в истории отношений между двумя странами.



Министр водного хозяйства Узбекистана встретился с министром энергетики и инфраструктуры Исраэлем Кацем и министром сельского хозяйства Ави Дихтером.



Стороны обменялись мнениями по вопросам развития современного водного хозяйства, а также перспективным направлениям сотрудничества и изучения передового опыта Израиля. В ходе переговоров они достигли договоренности по взаимодействию экспертов двух стран.



Израильтян проинформировали о проекте по водным ресурсам Республики Каракалпакстан в Узбекистане в рамках программы ООН по охране окружающей среды. Агентство "МАШАВ" намерено открыть офис эксперта по сельскому и водному хозяйству в стране.



Уточняется, что состоялась встреча в Государственном управлении водоснабжения и канализации Израиля. Помимо прочего делегация посетила станцию по очистке сточных вод "Shafdan". Были представлены презентации по вопросам очистки, хранения и распределения очищенных сточных вод, а также по инновационным решениям в области орошения.