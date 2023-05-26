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Израиль и Узбекистан намерены сотрудничать в сфере водного хозяйства
26.05.2023 14:34 Алина Груднева

Израиль и Узбекистан намерены сотрудничать в сфере водного хозяйства

Израиль и Узбекистан обсудили возможность сотрудничества в сфере водного хозяйства.

По данным издания "Дунё", визит узбекской делегации состоялся в период с 21 по 23 мая.

Ее возглавил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Визит организовали впервые в истории отношений между двумя странами.

Министр водного хозяйства Узбекистана встретился с министром энергетики и инфраструктуры Исраэлем Кацем и министром сельского хозяйства Ави Дихтером.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития современного водного хозяйства, а также перспективным направлениям сотрудничества и изучения передового опыта Израиля. В ходе переговоров они достигли договоренности по взаимодействию экспертов двух стран.

Израильтян проинформировали о проекте по водным ресурсам Республики Каракалпакстан в Узбекистане в рамках программы ООН по охране окружающей среды. Агентство "МАШАВ" намерено открыть офис эксперта по сельскому и водному хозяйству в стране.

Уточняется, что состоялась встреча в Государственном управлении водоснабжения и канализации Израиля. Помимо прочего делегация посетила станцию по очистке сточных вод "Shafdan". Были представлены презентации по вопросам очистки, хранения и распределения очищенных сточных вод, а также по инновационным решениям в области орошения.

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