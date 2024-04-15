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Израиль и Иран обменялись обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН
15.04.2024 08:10 Алина Груднева

Израиль и Иран обменялись обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по поводу атаки Ирана на Израиль.

В ходе заседания генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана и призвал все стороны к "сдержанности", предупредив о риске полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке. 

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Индонезия и Малайзия призвали Совбез ООН немедленно принять меры по деэскалации напряженности и продолжить работу по достижению прочного мира на Ближнем Востоке. 

В свою очередь, постпреды Израиля и Ирана обменялись взаимными обвинениями. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что Иран нужно остановить, прежде чем он доведет мир до точки невозврата, к региональной войне, которая может перерасти в мировую. Он заявил, что Тегеран стремится к мировому господству. 

Он призвал осудить действия Исламской Республики и признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.


Постпред Ирана Амир Саид Иравани в ответ заявил, что операция его страны "полностью осуществляется в порядке неотъемлемого права Ирана на самооборону, изложенного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций и признанного международным правом".

"Иран не стремится способствовать распространению конфликта в регионе, а также не стремится к эскалации или распространению напряженности на весь регион", - отметил он.

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