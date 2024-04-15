



Израиль и Иран обменялись обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по поводу атаки Ирана на Израиль.



В ходе заседания генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана и призвал все стороны к "сдержанности", предупредив о риске полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.



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Индонезия и Малайзия призвали Совбез ООН немедленно принять меры по деэскалации напряженности и продолжить работу по достижению прочного мира на Ближнем Востоке.



В свою очередь, постпреды Израиля и Ирана обменялись взаимными обвинениями. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что Иран нужно остановить, прежде чем он доведет мир до точки невозврата, к региональной войне, которая может перерасти в мировую. Он заявил, что Тегеран стремится к мировому господству.



Он призвал осудить действия Исламской Республики и признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

איראן היא המפירה הגדולה בעולם של זכויות אדם. אסור לה לקבל יותר שום עמדה באו״ם. והמועצה חייבת לגנות את הטרור האיראני, להטיל על איראן סנקציות משתקות ולהכריז על ״משמרות המהפכה״ כארגון טרור. לא למען ישראל, אלא למען העולם כולו. חייבים לעצור את איראן עכשיו!

צפו ורטווטו >> pic.twitter.com/aCbH79nqFJ — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) April 15, 2024

Постпред Ирана Амир Саид Иравани в ответ заявил, что операция его страны "полностью осуществляется в порядке неотъемлемого права Ирана на самооборону, изложенного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций и признанного международным правом"."Иран не стремится способствовать распространению конфликта в регионе, а также не стремится к эскалации или распространению напряженности на весь регион", - отметил он.