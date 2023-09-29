



Израиль и Германия подписали сделку о продаже Arrow 3 на сумму $ 3,5 млрд

Министр обороны Израиля Йоав Галлант и его немецкий коллега Борис Писториус в четверг, 28 сентября, подписали документ о начале продажи системы противоракетной обороны Israel Aerospace Industries Arrow 3 Германии. Эта сделка на сумму 3,5 миллиарда долларов станет крупнейшей в истории оборонной промышленности Израиля. Германия заплатит 600 миллионов долларов авансом за начало производства для нее систем Arrow 3.



Церемония подписания, на которой также присутствовал генеральный директор Министерства обороны генерал-майор Эяль Замир, ознаменовала собой важный шаг в соглашении. На практике Israel Aerospace Industries уже начал продвигаться вперед в этом процессе сразу после получения одобрения США на сделку в середине августа.



Масштаб сделки беспрецедентен, но Israel Aerospace Industries имеет опыт реализации крупных международных операций, при этом продажи за рубежом составляют 75% ее доходов. Компания, завершившая первое полугодие 2023 года с чистой прибылью в $165 млн, что на 28% больше, чем за соответствующий период 2022 года, уже начала связываться с поставщиками в Израиле и по всему миру с целью приобретения нгеобходимых компонентов для производства.



IAI обязалась предоставить Германии первую систему Arrow 3 к 2025 году. Эти системы предназначены для защиты всей территории Германии и стран вокруг нее от российской угрозы с помощью неназванного количества единиц, которые будут поставлены к 2030 году.

Что такое Arrow 3?

Система Arrow 3 — самая совершенная в мире система ПВО, как утверждают ее производители, предназначенная для перехвата баллистических ракет в космосе, за пределами атмосферы. Перехватчик имеет возможность дальнего действия, на большой высоте над атмосферой.Принцип действия Arrow 3 основан на прямом физическом повреждении цели (удар на поражение). IAI является генеральным подрядчиком по разработке системы вооружения, ракет-перехватчиков и системы радиолокационного обнаружения. Elbit Systems разрабатывает систему управления и контроля, а STARK Aerospace, дочерняя компания IAI в США, является основным подрядчиком в США. Израильская государственная компания Tomer разрабатывает ракетные двигательные установки, а другая государственная компания Rafael является основным субподрядчиком по разработке и производству перехватчика Arrow 3.Tomer уже начал подготовку к сделке и реализовал план по расширению инфраструктуры и выделенных производственных линий для поддержки проекта и увеличения темпов производства для решения задач оборонной системы, а также поддержки немецкого проекта Arrow.