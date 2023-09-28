



Израиль и ФРГ подписали первую часть контракта на поставку системы Arrow 3

Представители министерств обороны Израиля и Германии подписали первую часть контракта на продажу системы противовоздушной обороны Arrow 3 (Хец 3).



По данным СМИ, выделенные в июне немецким парламентом 560 миллионов евро позволят Израилю произвести три батареи. Ожидается, что они будут поставлены Германии к 2030 году. Оборонное ведомство пока что не подтверждает информацию о точном их количестве.



По словам министра обороны Израиля Йоава Галант, это соглашение является "огромным достижением для оборонной промышленности". Он вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом присутствовал на церемонии подписания. Министры также подписали отдельную декларацию, укрепляющую сотрудничество двух стран в оборонной сфере.



Гендиректор компании Israel Aerospace Industries Боаз Леви подтвердил, что общая сумма сделки составит около 4 миллиардов евро. Это будет крупнейшим в истории Израиля оборонным контрактом. Ожидается, что окончательный контакт будет подписан после того, как в октябре немецкий парламент одобрит покупку.



Система, которая обладает возможностью экзоатмосферного перехвата, станет частью возглавляемой Германией инициативы "Европейский небесный щит", целью которой является усиление противовоздушной обороны континентальной Европы в ответ на российские авиаудары по Украине.

