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Из-за угрозы КНДР три страны усилят военное взаимодействие
10.12.2023 06:44 Алина Груднева

Из-за угрозы КНДР три страны усилят военное взаимодействие

На фоне угрозы со стороны Северной Кореи США, Южная Корея и Япония усилят военное взаимодействие.

По данным информационного агентства Reuters, об этом договорились советники по нацбезопасности трех стран в Сеуле.

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К такому выводу они прошли, когда в КНДР объявили о намерении вывести на орбиту больше "спутников-шпионов".

"Мы также запустили новые трехсторонние инициативы по противодействию угрозам, которые поступают с КНДР, от ее киберпреступности и отмывания денег в криптовалюте до безрассудных испытаний в космосе и баллистических ракет", - отметил советник президента США Джейк Салливан.

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