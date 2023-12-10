



Из-за угрозы КНДР три страны усилят военное взаимодействие

На фоне угрозы со стороны Северной Кореи США, Южная Корея и Япония усилят военное взаимодействие.



По данным информационного агентства Reuters, об этом договорились советники по нацбезопасности трех стран в Сеуле.



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К такому выводу они прошли, когда в КНДР объявили о намерении вывести на орбиту больше "спутников-шпионов".



"Мы также запустили новые трехсторонние инициативы по противодействию угрозам, которые поступают с КНДР, от ее киберпреступности и отмывания денег в криптовалюте до безрассудных испытаний в космосе и баллистических ракет", - отметил советник президента США Джейк Салливан.