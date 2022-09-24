



Из-за слухов о возможной мобилизации: мигранты бегут из Москвы

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Кирилл Кабанов выступил с законодательной инициативой: "В рамках объявленной Президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи.



Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине".



Ответом на подобного рода намерения российских властей стал массовый отток мигрантов из Москвы и других городов. По сообщениям в социальных сетях, в столичном регионе происходит массовый отток представителей киргизской диаспоры. Люди увольняются из мероприятий общепита, бегут со строек и массово возвращаются домой.