



Из-за правовой революции: Боаз Бен-Цур не будет защищать Нетаниягу в суде

Сегодня утром (понедельник) адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Боаз Бен-Цур, сообщил ему, что не сможет продолжать представлять его интересы в деле 4000, если не будет остановлена правовая революция. В деле 4000, известном как "дело Walla-Безек", Нетаниягу обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.



Заявление Бен Цура присоединяется к растущему давлению на Нетаниягу с требованием остановить законодательные процедуры в Кнессете перед каникулами Песаха, которое усилилось после того, как вчера он объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Решение об отстранении Галанта, который призвал остановить законопроект из-за предупреждений силовых структур о его последствиях, вывело десятки тысяч людей на улицы по всей стране, и лидеры коалиции встретятся сегодня утром, чтобы принять решение по этому вопросу.



Тем временем, сегодня утром состоится заседание Комитета по законодательству, на котором пройдет голосование по вопросу утверждения закона об изменении состава Комитета по назначению судей во втором и третьем чтении.

