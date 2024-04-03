



Из глобального фонда катастроф Украине выделят 2 млн евро

Австрия выделяет 21,5 млн евро из зарубежного фонда катастроф на гуманитарную помощь в разных уголках мира. 2 млн евро предоставит на гуманитарные проекты в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австрии.



Как отмечает пресс-служба, глобальные гуманитарные кризисы, вызванные войнами, бедностью, миграцией и прогрессирующими климатическими изменениями, представляет огромную угрозу для жизни миллионов людей.



Согласно оценке Организации объединенных наций, около 300 млн человек сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.



"Наша безопасность в Европе также в значительной степени зависит от безопасности и стабильности наших соседей. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, а также предотвратить опасное путешествие людей в Европу", - заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер.



Напомним, Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.



В 2023 году Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.



Также в конце июня канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что страна хочет учитывать ее нейтральный статус при обсуждении гарантий для Украины.