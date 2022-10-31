



"Из этого стакана пила Аелет": журналист пытался "опустить" Шакед



Журналист Йедидия Меир пытался высмеять Айелет Шакед вечером 30 октября в прямом телеэфире. Министр внутренних дел и глава Еврейского дома Аелет Шакед была гостьей в студии 14 канала, сразу после нее на интервью пришел лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу. Когда Нетаниягу вошел в студию, один из журналистов, участвовавших в дискуссии, Йедидия Меир, попытался пошутить на счет Шакед. Меир повернулась к Нетаниягу и предупредил его, чтобы он не пил из стоящего на столе стакана воды, потому что Шакед уже сделала из него глоток. Нетаниягу никак не отреагировал на неудачную шутку, и передача продолжилась в обычном режиме.



После этого в твиттере разразилась буря, когда пользователи опубликовали шутку Меир. Шакед отреагировала на видео и набросилась на журналиста: "Теперь я еще и заразная болезнь. Вы унижаете не меня, а себя", - написала Шакед.



״קודם אני רוצה להזהיר אותך לא לשתות מים מהכוס הזאת כי זה של איילת שקד״

כמה שנאה. הלכתי להקיא🤮 pic.twitter.com/d4pVKNBtnc — 🇮🇱אלי סמואל | Eli Samuel (@Eli_Samuel_) October 30, 2022

Меир сам ответил Шакед и извинился за "неудачную", по его словам, шутку, но при этом воспользовался возможностью еще раз ужалить ее. "Так теперь ты приплела мою неудачную шутку? Кто сказал про инфекционное заболевание? Алло? Боже упаси. Просто шутка, неуклюжая попытка соответствовать питьевым стандартам. Извините".