



Итальянский сенатор отказался от участии в мероприятии ХАМАСа на фоне критики

Итальянский сенатор Тино Магни отказался от присутствия на связанной с ХАМАСом конференции в Милане в субботу.

Об этом в комментарии The Jerusalem Post сообщила итальянская неправительственная организация Alliance for Israel.

Свое отсутствие он объяснил "проблемами со здоровьем".

Израильский консул в Тоскане, Эмилии-Романье и Ломбардии Марко Карраи осудил тот факт, что сенатор намеревался участвовать в конференции "Аль-Кудс принадлежит нам", отметив, что подобные мероприятия вообще не должны проводиться в стране.

"Меня смущает, что в Италии могут проводиться конференции, за которыми стоят террористы, еще больше смущает то, что в них участвуют члены республиканских институтов", — сказал Карраи.

Критика намерений сенатора также прозвучала со стороны со стороны нескольких итальянских политиков. В итоге, под давлением он отказался участвовать в мероприятии, сославшись на здоровье.