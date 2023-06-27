



Итальянские F-35 впервые запустили ракету класса “воздух-воздух” над Норвегией

В начале этого месяца два самолета F-35A итальянских ВВС (Aeronautica Militare), размещенные на авиабазе Орланд (Норвегия) (которая также является базой F-35 ВВС RNoAF) для участия в учениях Arctic Challenge Exercise 23 (ACE 23), провели первые реальные пуски ракеты AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). Пуски по двум дистанционно управляемым целям, проведенные на полигоне, расположенном у западного побережья Норвегии, прошли успешно, сообщает The Aviationist.



“Запуски подтвердили не только очень высокий уровень подготовки и компетентности, достигнутый итальянскими ВВС с системой вооружения 5-го поколения, но также исключительную надежность и эффективность F-35, который с максимальной точностью и со значительного расстояния удалось найти, идентифицировать, поразить и поразить обе цели”, - пишет издание.



Стрельба представляет собой еще один шаг к достижению FOC (Final Operational Capability), важной вехи, которую итальянские ВВС планируют достичь в 2023 году.



Две ракеты AIM-120C5 AMRAAM, размещенные во внутреннем отсеке вооружения, представляют собой SCL (стандартную обычную нагрузку) самолетов F-35 в режиме QRA (Quick Reaction Alert), как внутри страны, поддерживая, при необходимости, внутреннюю службу SSSA (Servizio Sorveglianza Spazio Aereo - Служба наблюдения за воздушным пространством) на основе ротации, так и за рубежом, для поддержки воздушной полиции НАТО (как это неоднократно делалось в Исландии, а также в Эстонии). В будущем (около 2026 года) итальянские самолеты Lightning II смогут работать в более "тяжелой" конфигурации, неся также ракеты AIM-9X Sidewinder AAM (Air-to-Air Missiles) на внешних подкрыльевых пилонах, которые были заказаны в прошлом году.



