



Италия обвинила РФ в гибридной войне

Россия использует дезинформацию, кибератаки и нелегальную миграцию в рамках гибридной войны против Италии.



По данным информационного агентства ANSA, об этом говорится в докладе парламента, в котором представлены данные итальянской разведки.



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"Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу. Шпионаж, кибератаки и использование миграционных потоков с целью дестабилизации - это арсенал, который используется", - сказано в документе.



Итальянская разведка обвиняет Россию в попытках повлиять на исход выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.