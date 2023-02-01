



ISW: Захватчики слишком переоценивают свои военные возможности на Донбассе

Оккупанты снова переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что марионетка Кремля Денис Пушилин в последнее время сделал большое количество заявлений о продвижении сил РФ на Донбассе.



В отчете ISW указывают, что главарь так называемой "ДНР", вероятно, потерял связь с реальностью, так как начал размышлять над захватом Бахмута, который откроет путь на Краматорск и Славянск, расположенные в 40 километрах к северо-западу.



"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось 8 месяцев, чтобы продвинуться с оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояние 25 км и 22 км соответственно)", - подчеркивают специалисты.



Однако Пушилин, упрямо игнорируя эти данные, продолжил мечтать и о захвате Угледара, который позволит российским войскам начать наступательные операции на Курахово, Марьинке и Покровске, несмотря на то, что российские войска не смогли захватить Марьинку с 17 марта 2022 года, когда Минобороны РФ ложно отчиталось о захвате населенного пункта.



Кроме того, боевик говорил, что Россия захватит Авдеевку, но не дал никаких объяснений, как оккупанты планируют прорвать почти девятилетние украинские укрепления вокруг населенного пункта.



"Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала", - объяснили аналитики.



Ключевые выводы ISW:

Введение российских обычных сил на линию фронта в Бахмуте компенсировало кульминацию наступления ЧВК "Вагнер" и сохранило инициативу российских операций вокруг города. Прогноз ISW от 27 декабря о том, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации, оказался неточным.

ISW не прогнозирует падения Бахмута, и чрезвычайно маловероятно, что российские силы смогут осуществить внезапное оцепление украинских сил в Бахмуте.

Российские обычные силы могут заменить израсходованные силы ЧВК "Вагнер", передислоцировав их из Бахмута на линию фронта в Запорожской области.

Министерство обороны РФ может пытаться полностью вытеснить "вагнеровцев" вблизи Бахмута, чтобы создать традиционную российскую военную командную структуру как единственного победителя вокруг Бахмута, предполагая, что российские силы возьмут город.

Украинские официальные лица продолжают поддерживать оценку ISW о том, что неизбежное российское наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным курсом действий, и предположили, что украинские силы планируют начать большее контрнаступление.

Известные российские милблогеры продолжают разоблачать российские военные неудачи в Украине.

Россия продолжает использовать антитеррористические законы в качестве оружия, чтобы оправдать внутренние репрессии.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная 31 января.

Российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии фронта в Донецкой области.

Российские войска вряд ли получат значительную выгоду где-нибудь на востоке Украины от своего локализованного наступления вокруг Угледара.

Вероятно, российские войска предпочитают диверсионную и разведывательную деятельность территорий на юге Украины.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов признал мобилизационные неудачи России.

Захватчики продолжают использовать программы привлечения молодежи и образовательные программы для укрепления социального контроля над оккупированными территориями.

Напомним, президент Владимир Зеленский указал, что РФ готовится к большому реваншу, однако ВСУ готовы дать отпор.