



ISW: В войне против Украины Путин воздерживается идти ва-банк

Президент РФ Владимир Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, и в то же время не выносит на стол переговоров никаких условий, кроме полной победы.



Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



Аналитики считают, что из-за неготовности идти до конца, Путин не смог подготовить и мобилизовать свою армию перед полномасштабным вторжением. Он также верил, что украинцы не будут, или не смогут защититься.



Российский диктатор также слишком долго откладывал решение о внедрении даже частичной мобилизации и даже когда он принимал такие решения, пытался ограничить их влияние на российское общество и экономику.



Ранее в ISW заявили, что Вооруженным Силам Украины необходима серия успешных контрнаступлений, в том числе и для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.