



ISW: В конце весны Россия готовит масштабное наступление на Донецком направлении

Российские войска в конце весны или в начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Командование РФ может сосредоточить свою наступательную операцию на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.



При этом украинские власти недавно предупредили, что оккупанты накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области.



Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.



В отчете говорится, что Вооруженные силы Украины, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.



По данным института изучения войны, ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра.



В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по трем пунктам управления беспилотниками.