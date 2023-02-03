



ISW: Россия не сможет захватить Донбасс к марту

Президент РФ Владимир Путин снова переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь. Об этом сообщают аналитики Институт изучения войны (ISW).



По данным экспертов, у России нет сил, чтобы нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта, как приказал Путин.



Крупное российское наступление до апреля 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное воздействие, считают аналитики.



"Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", - говорится в отчете.



В то же время в ISW не видят признаков того, что усилия по скрытой мобилизации в последние месяцы привели к привлечению дополнительных 200 тысяч человек, хотя это возможно.



"Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные разветвления и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, вызовет заметные проблемы", - отмечают эксперты.



Ключевые выводы аналитиков ISW