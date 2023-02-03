ISW: Россия не сможет захватить Донбасс к марту
Президент РФ Владимир Путин снова переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь. Об этом сообщают аналитики Институт изучения войны (ISW).
По данным экспертов, у России нет сил, чтобы нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта, как приказал Путин.
Крупное российское наступление до апреля 2023 года, скорее всего, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное воздействие, считают аналитики.
"Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", - говорится в отчете.
В то же время в ISW не видят признаков того, что усилия по скрытой мобилизации в последние месяцы привели к привлечению дополнительных 200 тысяч человек, хотя это возможно.
"Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные разветвления и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, вызовет заметные проблемы", - отмечают эксперты.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Представитель украинской разведки заявил, что президент России Владимир Путин приказал российским военным захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года, поддержав оценку наиболее вероятного плана действий ISW для российского наступления на востоке Украины.
- Российские власти заблокировали мобильный интернет в оккупированной Луганской области, вероятно, для усиления оперативной безопасности и сокрытия новой дислокации российских войск в Луганской области.
- Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал оценку ISW и предположил, что российские силы мобилизовали значительно больше личного состава для неизбежного наступления.
- Российские официальные лица продолжают попытки представить войну на Украине как экзистенциальную угрозу для российской аудитории, чтобы создать информационные условия для затяжной войны и поддержать внутреннюю поддержку продолжения военных операций. Однако эти усилия со стороны российских официальных лиц не приводят к желаемому эффекту мотивации россиян к участию в войне.
- Российские и украинские источники предположили, что российские силы могут готовить наступательные действия в районе Сватово.
- 2 февраля российские войска усилили наземные атаки в районе Кременной.
- Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.
- Российские официальные лица, вероятно, пытаются подготовить дисциплинарный аппарат российской армии к притоку мобилизованных кадров.
- Российские силы и оккупационные власти продолжают усилия по выявлению и аресту крымских татар по обвинениям в их связях с запрещенными в России экстремистскими движениями.
- Субъекты Российской Федерации и оккупационные власти продолжали объявлять о спонсорских программах для поддержки инфраструктурных проектов на оккупированных территориях.