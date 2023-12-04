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ISW: Россия готовится напасть на Молдову
04.12.2023 20:55 Катя Шульц

ISW: Россия готовится напасть на Молдову

Для конфликта может быть использовано автономное территориальное образование Гагаузия на юге Молдовы.

“Россия организовала вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года и может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине”.

Выводы Института Изучения Войны – недавнее заявление Лаврова о “возможной гибридной войне” в Молдове воспринято руководством Гагаузии как сигнал.
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Лидер этого автономного образования пытается раздуть конфликт между Комратом (админ. центр Гагаузии) и Кишиневом.
 

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