



ISW: Россия готовится напасть на Молдову

Для конфликта может быть использовано автономное территориальное образование Гагаузия на юге Молдовы.



“Россия организовала вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года и может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине”.



Выводы Института Изучения Войны – недавнее заявление Лаврова о “возможной гибридной войне” в Молдове воспринято руководством Гагаузии как сигнал.

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Лидер этого автономного образования пытается раздуть конфликт между Комратом (админ. центр Гагаузии) и Кишиневом.

