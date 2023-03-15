



ISW: Прямого конфликта между США и РФ не будет

Россия десятки лет использует тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов, что до сих пор не приводило к конфликту. Не приведет к прямому конфликту между США и РФ и инцидент с американским MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Черном море.



Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



Напомним, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил о том, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к крушению российских самолетов. В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".



В ISW считают, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между США и РФ.



"Российские войска десятилетиями использовали тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", – отмечают эксперты.



Аналитики также добавили, что президенты США и РФ имеют полную свободу выбора относительно реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.



"Учитывая то, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание начинать войну с НАТО, нет оснований полагать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – убеждены специалисты.



Напомним, российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper во вторник над Черным морем.



Беспилотник Reaper и два самолета Су-27 Flanker летали над международными водами над Черным морем, но российские самолеты намеренно пролетели перед беспилотным дроном и слили топливо перед ним, а затем повредили винт американского беспилотника.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал президента Джо Байдена об инциденте.



Представитель европейского командования США заявил, что беспилотник Reaper до сих пор не нашли в Черном море.



США вызвали посла РФ в Вашингтоне, о чем сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.



Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, которая связана с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда произошло столкновение беспилотника MQ-9 и российского Су-27.



Возвращаясь к американскому беспилотнику, отметим, что перехваченный российскими самолетами Су-27 над Черным морем разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США не нес на себе вооружения. По крайней мере, об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники - высокопоставленного американского военного чиновника.



По его словам, хотя беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот беспилотник не был вооружен и проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км – ред.) к юго-западу от Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

Источника NYT отметил, что беспилотник вылетел с авиабазы в Румынии утром 14 марта для выполнения плановой разведывательной миссии, которая обычно длится около 9-10 часов.

"Этот эпизод ошеломил американских военных, которые наблюдали за ним по видеосвязи с беспилотника в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии", – пишет издание.



Прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море и в Воздушных силах Украины. Так, спикер – полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона и в комментарии "Украинской правде" отметил: "Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе. Черное море – это не внутреннее море России, как они там оккупировали Азовское море, и считают его своим. Черное море эксплуатируют многие страны, в том числе члены НАТО Турция и Румыния. Есть международное воздушное пространство, где беспрепятственно могут летать самолеты, в том числе и разведчики...



То, что делает государство-террорист, понятно, с какими наклонностями... Инцидент должны комментировать в первую очередь Соединенные Штаты и они, очевидно, будут делать соответствующие выводы. А реакция Штатов была мгновенной: на его место прилетел другой БПЛА, который продолжает свою работу".

В комментарии УП Игнат уточнил, что нынешний инцидент произошел в международном воздушном пространстве к юго-востоку от острова Змеиный. Он добавил, что россияне не раз публично подчеркивали, что их раздражают американские разведчики в Черном море и в воздушном пространстве Украины.

По словам Игната, американские БПЛА во время гибридной агрессии РФ, задолго до полномасштабного вторжения, мониторили акваторию Черного моря и линию разграничения с ОРДЛО.