



ISW: Кремль может использовать "соотечественников" для агрессии в Балтии

Москва продолжает использовать концепцию "соотечественников за рубежом" для оправдания возможной агрессии против стран Балтии и других членов НАТО.



Такие предположения содержатся в новом отчете Института изучения войны (ISW).



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Аналитики обратили внимание на высказывания президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также официальных лиц Кремля, о геополитическом конфликте с якобы современным нацистским движением, распространяющимся за пределы Украины.



Путин стремится создать идеологию для поддержки геополитической конфронтации с Западом, используя риторику о борьбе с нацизмом, отмечают аналитики, подчеркивая, что Кремль призывал к "денацификации" в Украине, скрывая требование смены режима, и использовал информационные операции об украинских "нацистах" для оправдания вторжения.



Кроме того, российские чиновники активно используют ярлык "нацизма" в отношении западных государств и лиц за пределами Украины. В связи с этим аналитики предупреждают: Кремль может все чаще называть "нацистскими" своих условных противников, включая весь Запад.



ISW продолжает оценивать, что российские чиновники могут создавать информационные условия для грядущей российской агрессии в странах Балтии и других членах НАТО под прикрытием защиты "соотечественников за рубежом".