



ISW: Кадыров отказался сотрудничать с Пригожиным против Минобороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров не согласился на предложение основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны России, предполагая, что эта кампания может не восстановить влияние "повара Путина". Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.



Кадыров заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России и что у чеченских боевых офицеров отличные и хорошо скоординированные отношения с Минобороны. Поддержка Кадыровым Минобороны России последовала за попыткой Пригожина заручиться поддержкой посредством разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат".



Пригожин, похоже, усиливает свою информационную кампанию против МО, заявив 18 февраля, что группа "Вагнера" не подчиняется Минобороны. ISW предполагает, что Кадыров отказался присоединиться к информационной атаке Пригожина, потому что его формальные связи с Кремлем и положение в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным. По мнению аналитиков ISW, Пригожин пытается завербовать ультранационалистических деятелей в Кремле и выбрать российских блогеров для поддержки его стремления к власти в России.