



ISW: И все-таки Россия и Китай сговорились

Институт изучения войны обнаружил, что Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве на фоне последних сообщений об усилении поддержки Пекином войны РФ в Украине. Об этом сказано в отчете ISW.



Из отчета становится ясно, что Китай наращивает закупку российской нефти. Так в марте Россия поставила в Китай 10,81 млн. тонн нефти (2,55 млн. баррелей в сутки), что близко к историческому рекорду июня 2023 года. Это на 71,6% больше, чем поставки второго крупнейшего поставщика Саудовской Аравии.



