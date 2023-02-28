



ISW: Громкие заявления Путина и Медведева - это информационная операция

Руководитель Кремля Владимир Путин на днях обвинил Запад в планах уничтожения России в ее нынешнем виде. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что ранее, делая подобные заявления, диктатор объявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.



Как указывается в отчете, впоследствии риторику Путина поддержал заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обнародовав 27 февраля маразматический текст под названием "Точки невозврата".



"Слова Путина и Медведева связаны с информационной операцией. И, возможно, диктатор надеется создать информационные условия, чтобы обвинить Украину и Запад в угрозе выживанию РФ и оправдать российские военные неудачи и поддержку Западом украинских побед", - объясняют специалисты.



В Институте изучения войны подчеркнули, что ни один западный лидер "не призывал к развалу России. Напротив, Запад очень осторожно формулировал свои цели, говоря лишь о предоставлении Украине возможности освободить свою территорию".



Кроме этого, пишут аналитики, в РФ проводят информационные операции, чтобы воспрепятствовать передачи Западом военной помощи Украине, в том числе систем дальнего радиуса действия.



Ключевые выводы ISW:

Украинские войска готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.

Российские войска вводят новую тактику штурма, чтобы компенсировать текущие ограничения боевых возможностей на фоне постоянных неудач в наступательных операциях.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что разведывательное управление уверено, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия России, но пока не приняло окончательного решения.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска концентрируют силы и увеличивают активность вдоль линии фронта в Луганской области.

Российские войска продолжали наземные обстрелы северо-западнее Сватового и близ Кременной.

Оккупанты также продолжали наземные обстрелы вдоль всей линии фронта в Донецкой области.

Украинские официальные лица сообщили, что российские силы продолжают сосредотачиваться на создании оборонных укреплений на левом берегу Херсонской области и в Крыму.

Захватчики продолжают тратить и без того ограниченные запасы высокоточных боеприпасов.

Российские чиновники объявили, что с 1 марта на временно оккупированных территориях вступят в силу все меры социальной поддержки.

Напомним, 21 февраля во время обращения в Федеральное собрание Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.Кроме того, диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.