



Историческое заседание Совета Украина-НАТО: объявлены результаты

В среду, 29 ноября, в Брюсселе, прошло первое – историческое – заседание Совета Украина-НАТО. О чем говорили и главное – до чего договорились его участники, сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время итоговой пресс-конференции.



Первое и важное: Украина получила рекомендации по приоритетным реформам, включая борьбу с коррупцией. Они включены в годовую программу для подготовки Украины государства к членству в Альянсе, которая была утверждена в ходе заседания.



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"Сегодня мы одобрили амбициозную рабочую программу на следующий год. Она включает в себя энергетическую безопасность, инновации и взаимосовместимость. Мы также обсудили ситуацию на поле боя", – рассказал Йенс Столтенберг.



Генсек напомнил, что сейчас идет трансформация Комплексного пакета помощи НАТО в многолетнюю программу помощи Украине. В результате ВСУ перейдут "в оборудование и стандарты НАТО".



"Мы также обсудили путь Украины к членству в НАТО. Союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Сейчас мы предоставили рекомендации по приоритетным реформам в Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление верховенства права и поддержку прав человека и прав меньшинств. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше", – добавил генсек Альянса.



Отметим, что перед первым в истории заседанием Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию, на которой главный дипломат Украины назвал нашу армию самой сильной армией в Европе, защита которой "без привлечения Украины невозможна".



"Именно у нашего государства сейчас самая сильная и закаленная в боях армия в регионе", – заявил министр, подчеркнув, что "победа Украины не только в интересах Украины, но и в интересах всего евроатлантического сообщества".



В свою очередь, Столтенберг назвал встречу в Брюсселе исторической.



"Сегодня у нас историческая встреча. Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Эта встреча демонстрирует то, что Украина двигается все ближе к НАТО, на встрече мы также обсуждаем, как можно поддержать ваш путь к членству", – сказал Генсек Альянса, подчеркнув, что все союзники соглашаются с тем, что Украина должна стать членом НАТО.



При этом Йенс Солтенберг призывал: "Мы не должны недооценивать Россию. Мы должны быть готовы к новым нападениям. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной была продемонстрирована не только на словах, а также на делах".