



Источники в Ликуде : все идет к взрыву

По информации в газете Маарив, в Ликуде преобладает пессимизм, обусловленный позицией министра юстиции Ярива Левина.



Левин во всех разговорах, которые велись с ним в последние дни, дает понять, что он не заинтересован в созыве комитета по назначениям судей в случае отсутствия большинства в нем у коалиции, а также в отсутствии договоренностей относительно возможных кандидатов на должности судей Верховного суда и председателя Верховного суда. На этом, между тем, настаивает Еш Атид.



Источники, близкие к Левину, заявили, что "все взорвется. Мы не видим никаких соглашений на горизонте, а Левин не сдавался и не сдастся в таком важном вопросе, как комитет по назначениям судей."



Учитывая бескомпромиссную позицию министра юстиции, раскол между ним и премьер-министром углубляется. Близкие соратники Нетаниягу атакуют Левина в частных беседах и утверждают, что он "препятствует выдвигаемым компромиссным предложениям и контактам с другой стороной, которые способны привести к решению и предотвратить взрыв переговоров".



Однако представители Ликуда дают понять, что Нетаниягу, несмотря на свое несогласие с позицией Левина и несмотря на раскол между ними, не готов довести дело до ситуации, когда министр юстиции уйдет в отставку в знак протеста против отказа от решения вопроса о Комитете по отбору судей.



По оценкам тех, кто окружает Нетаниягу, Левин действительно уйдет в отставку, если коалиция попытается достичь компромисса по вопросу реформы вопреки позиции министра юстиции. "Это может привести к хаосу внутри коалиции и даже к падению правительства. Нетаниягу этого не допустит", - говорят высокопоставленные представители "Ликуда".



По оценкам, Нетаниягу склонен принять решение в последнюю минуту, накануне крайнего срока подачи кандидатур в комитет по назначениям судей в среду на этой неделе. До этого времени закулисные контакты будут продолжаться, и стороны с обеих сторон постараются не допустить взрыва в переговорах.