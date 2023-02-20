



Источниками Бена Каспита по сливам против Нетаниягу были люди ШАБАКа



Журналист Эли Ципори, освещающий процесс по “коррупционным делам” против Биньямина Нетаниягу, пишет о сенсации во время судебного разбирательства.



Ципори сообщает: “Ох! В ходе обсуждения выяснилось: источниками полицейского информатора и журналистского мошенника Бена Каспита были водители из кортежа премьер-министра, которые также являются сотружниками ШАБАКа - поэтому предоставление ими любой информации является уголовным преступлением!”

