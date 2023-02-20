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Источниками Бена Каспита по сливам против Нетаниягу были люди ШАБАКа
20.02.2023 14:19 Аркадий Бочаровский

Источниками Бена Каспита по сливам против Нетаниягу были люди ШАБАКа


Журналист Эли Ципори, освещающий процесс по “коррупционным делам” против Биньямина Нетаниягу, пишет о сенсации во время судебного разбирательства.

Ципори сообщает: “Ох! В ходе обсуждения выяснилось: источниками полицейского информатора и журналистского мошенника Бена Каспита были водители из кортежа премьер-министра, которые также являются сотружниками ШАБАКа - поэтому предоставление ими любой информации является уголовным преступлением!”
 

 

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