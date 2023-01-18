



Источник: Путин боится госпереворота и уйдет в отставку в 2023 году

Президент России Владимир Путин назначит избранного им преемника уже в 2023 году.



Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.



Уточняется, что это произойдет на фоне резкого падения популярности президента РФ из-за неоднократных военных неудач в войне в Украине.



По словам его бывшего союзника, Путин захочет передать власть выбранному им преемнику, после чего удалится в свой дворец у Черного моря вместо того, чтобы рисковать столкнуться с госпереворотом, как это случилось с Каддафи и другими диктаторами.



Также источник заверяет, что президент РФ будет стремиться отказаться от власти, договориться о прекращении войны в Украине и не будет участвовать в выборах в 2024 году.



"Российский диктатор, вероятно, выдвинет кого-то из своих сторонников, таких как мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Михаил Мишустин или его заместитель начальника штаба Дмитрий Козак", - поясняет инсайдер.



По данным издания, Путин опасается того, что его может оттеснить основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который с самого начала войны борется за власть и ресурсы.



"Весь аппарат Путина смотрит на Пригожина и боится, что тот придет за ними. Путина действительно могут не переизбрать, если он снова будет баллотироваться. Он попытается сфальсифицировать результат, но это слишком большой риск для системы", - отметил источник.