



Исраэль Ха Йом: "русские" получают десятки тысяч шекелей и сразу уезжают





Сотни миллионов шекелей были выплачены десяткам тысяч новых репатриантов, приехавших в Израиль согласно “параграфу о внуках”. В большой статье, опубликованной газетой Исраэль Ха Йом говорится, что эти люди не имеют никакой связи с Израилем значительная часть из них покинула страну в течение нескольких дней или месяцев после прибытия.



В отчете исследовательского института Кнессета, подготовленном по инициативе организации "Хотам" и по просьбе члена Кнессета Лимор Сон-Хар Мелех, выяснилось, что в прошлом году около 30% всех репатриантов покинули Израиль в течение нескольких месяцев после получения пособий на общую сумму в десятки тысяч шекелей.



Широкая критика “параграфа о внуках “касается, в частности, явления, когда десятки тысяч репатриантов, имеющих, мягко говоря, шаткую связь с иудаизмом, прибывают в Израиль, получают корзину абсорбции, а затем уезжают обратно в страну исхода или в третью страну. Это первый случай, когда официальные государственные данные раскрывают масштабы этого серьезного явления.



Данные исследования показывают, что из-за войны в Украине резко возросло число репатриантов из стран бывшего Советского Союза, в основном из России. В 2022 году в Израиль репатриировалось более 62 тысяч олим, что является огромным скачком по сравнению с алией в предыдущие годы. Но данные Управления по делам населения и иммиграции показывают, что около 30% из них, примерно 18 тысяч человек, уехали в течение короткого периода времени. 24 % уехавших сделали это в течение десяти дней по прибытии, а 50% - в течение месяца. По состоянию на январь 2023 года - 37% репатриантов из России уже не находятся в Израиле. Неизвестно, вернулись ли они в страну исхода или эмигрировали в третью страну.



Тот факт, что многие репатрианты покинули Израиль методом "вращающейся двери" показывает, что, по крайней мере, в некоторых случаях люди, не имеющие никакого отношения к Израилю, пользуются легкостью получения гражданства, чтобы заработать престижный паспорт и десятки тысяч шекелей. Так, репатриант старше 18 лет получает сумму в 19 тысяч шекелей, а парам трудоспособного возраста полагается сумма в 37 тысяч шекелей. Семья имеет право на дополнительные 11 тыс. шекелей на каждого ребенка.



Кроме того, репатрианты, прибывшие из районов, где ведутся боевые действия, имеют право на получение субсидии в размере от 6 000 шекелей на одного человека до 15 000 шекелей на семью из трех и более человек. Для того чтобы побудить олим освободить гостиницы, им была предоставлена адаптационная субсидия в размере от 2 300 до 3 400 шекелей в месяц, хотя она и не была обусловлена предоставлением договора аренды. Хотя некоторые выплаты репатриантам прекращаются после их отъезда, значительные суммы выдаются сразу по прибытии в Израиль и, следовательно, уже находятся у них на руках.



Следует отметить, что это огромные суммы, которые государство теряет на олим, уехавших через короткое время после прибытия. Например, в 2020 году, когда рост был менее резким, чем в прошлом году, бюджетные расходы на помощь, оказанную репатриантам из России, Украины и Беларуси, составили 83 миллиона шекелей, в среднем 35 000 шекелей на одного человека.



Исследование ясно показывает, что положение о внуках помогает оппортунистам, которые хотят быстро заработать и получить паспорт, а затем покинуть Израиль. Число неевреев, выехавших из Израиля вскоре после прибытия значительно превышает число евреев, и в последние годы этот разрыв увеличивается. С 2015 года доля неевреев составила 70 от всех покинувших Израиль олим.



"Над нами смеются", - говорит Амиталь Барали, генеральный директор "Хотам". "Мы привозим в Государство Израиль массы репатриантов, которые не имеют ничего общего с иудаизмом. Они получают корзину для получения медицинской помощи, израильский паспорт и возвращаются в Россию". Из приведенных данных хорошо видно, что основная причина репатриации в Израиль - чисто экономическая. Необходимо остановить эту глупость, принять немедленные меры по изменению политики абсорбции таким образом, чтобы не позволить использовать Государство Израиль, внести поправки в пункт о внуках в Законе о возвращении."



Депутат Лимор Сон Хар Мелех заявила: "Удивительная цифра, согласно которой доля нееврейских эмигрантов среди всех уезжающих репатриантов растет и в 2020 году составила 70,3% от всех эмигрантов, свидетельствует о лазейке в Законе о возвращении и требует обновления системного мышления. Система должна быть изменена как можно скорее, чтобы только евреи приезжали в Израиль и получали все условия для абсорбции в Израиле".