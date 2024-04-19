



Испания признает Палестину в самое ближайшее время

Испания в ближайшие недели готовится признать Палестину как самостоятельное государство. О решении испанского правительства стало известно из данных Euractiv. При этом испанцев совершенно не волнует, как отреагируют на это другие страны ЕС.



Так или иначе, это решение было поддержано испанским парламентом еще в 2014 году. Кроме того, население испании очень сильно поддерживает признание Палестины. Это “будет одобрено и принято в течении нескольких недель, а не месяцев”, сообщается в материале издания.





