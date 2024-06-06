



Испания присоединилась к иску ЮАР о геноциде против Израиля



Испания присоединится к иску Южной Африки в Международном суде ООН, обвинив Израиль в геноциде, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.



Испания стала вторым европейским государством после Ирландии, присоединившимся к делу.



В декабре прошлого года Южная Африка подала иск против Израиля в связи с войной в Газе, заявив, что Израиль нарушает свои обязательства по Конвенции о геноциде.



В прошлом месяце суд обязал Израиль предотвратить акты геноцида против палестинцев и предпринять больше усилий для помощи гражданскому населению, хотя и не стал требовать прекращения огня, как того требовала Южная Африка.



В ответ на чрезвычайный запрос, поданный Южной Африкой, Международный суд также приказал Израилю "немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в Рафиахе, которые могут создать для палестинской группы в Газе такие условия жизни, которые могут привести к ее полному или частичному физическому уничтожению".