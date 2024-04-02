



Испания объявила о готовности признать "палестинское государство"

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал признать к июлю "палестинское государство".



По данным местных СМИ, такое заявление он сделал перед журналистами, сопровождавшими его в поездке в Иорданию, Саудовскую Аравию и Катар.



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Санчеса отметил, что попытается убедить арабские страны, которые не признали Израиль, сделать это.



По данным израильских СМИ, Испания пытается привлечь к участию другие страны ЕС, включая Словению и Ирландию. Ранее эти три страны и Мальта опубликовали совместное заявление о своей готовности признать "палестинское государство", когда позволят "обстоятельства".