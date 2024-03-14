Нелегалы в Ирландии разгромили отель
В городке Дангарван, что в Ирландии нелегальные мигранты, которых ирландские власти милостиво приютили в своей стране, разгромили отель, в котором их поселили.
Clonea Strand - отель 3 звезды, с видом на море. “Обездоленных” людей не устроило качество обслуживания и еды. Жили они там за счёт госбюджета Ирландии.
Дангарван, Ирландия.— Igor Вице-блогер (@Igor12066848) March 13, 2024
Нелегалы разгромили отель Clonea Strand, 3*, с видом на море. Их не устроило качество обслуживания и еды.
Жили они там за счёт госбюджета Ирландии.
Тг Агенство Второстепенных новостей pic.twitter.com/PjrJDKKr7R