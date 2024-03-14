



Нелегалы в Ирландии разгромили отель

В городке Дангарван, что в Ирландии нелегальные мигранты, которых ирландские власти милостиво приютили в своей стране, разгромили отель, в котором их поселили.



Clonea Strand - отель 3 звезды, с видом на море. “Обездоленных” людей не устроило качество обслуживания и еды. Жили они там за счёт госбюджета Ирландии.