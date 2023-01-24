



Ирис Алович сидела на следствии в наручниках и кандалах

В ходе допроса главы группы следователей по делу 4000 Йоава Телема было установлено, что супруга владельца Безек Шауля Аловича, Ирис, во время допросов в комнате следователей полиции была несколько часов скована наручниками и кандалами.



Следует отметить, что задержанных, тем более пожилых женщин, запрещено держать внутри помещений полиции в кандалах и наручниках - если только на то нет особых причин.



Адвокат Аловича, Жак Хен, спросил Телема: “Вы боялись, что Ирис Алович сбежит?”. Тот ответил: “Нет”.



В ходе допроса было установлено, что кандалы и наручники для Ирис использовались в качестве средства давления на Аловича, в чем открыто в протоколах допроса Шауля Аловича признается один из его следователей.



Телем заявил, что он “не в восторге” от подобного родаа действий, но не “не может припомнить “ подобный эпизод.



После того, как Шаулю показал Ирис после подобного обращения, он схватился за сердце и сказал: “Я хочу умереть”.