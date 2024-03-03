



Ирану не разрешают построить "шпионскую" базу на побережье Красного моря

Судан не выдал разрешения Ирану на строительство военно-морской базы на побережье Красного моря.



Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудника суданской разведки.



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"Иран безуспешно добивался от Судана разрешения построить постоянную военно-морскую базу на побережье Красного моря этой африканской страны, что позволило бы Тегерану следить за морскими перевозками в Израиль и обратно", - сказал источник.