Ирану не разрешают построить "шпионскую" базу на побережье Красного моря
Судан не выдал разрешения Ирану на строительство военно-морской базы на побережье Красного моря.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудника суданской разведки.
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"Иран безуспешно добивался от Судана разрешения построить постоянную военно-морскую базу на побережье Красного моря этой африканской страны, что позволило бы Тегерану следить за морскими перевозками в Израиль и обратно", - сказал источник.