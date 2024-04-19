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Иранский военачальник: мы готовы к дальнейшим воздушным атакам
19.04.2024 16:20 Алина Груднева

Иранский военачальник: мы готовы к дальнейшим воздушным атакам

Иран сохраняет бдительность и готов противостоять любым потенциальным воздушным угрозам.

Такое заявление в комментарии агентству IRNA сделал командующий Сухопутными войсками Иранской армии Киюмарс Хейдари

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"Если в небе страны появятся подозрительные летающие объекты, они будут атакованы нашей мощной противовоздушной обороной", - сказал он.

По словам бригадного генерала, массированная атака Ирана на Израиль 13 апреля показала, что "Исламская республика имеет преимущество" в на Ближнем Востоке.

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