



Иранские СМИ вынуждено признали Иерусалим столицей Израиля

Иранские СМИ в течение нескольких месяцев пытались привлечь внимание к протестам, охватившим Израиль, изображая их как экзистенциальный кризис "сионистского режима".



Иран считает, что Израиль может рухнуть внутри страны, и поэтому все, что нужно делать, это сидеть у пресловутой реки и ждать.



Иранские СМИ в воскресенье сообщили, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани сослался на сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится в больнице. Затем глава МИД Ирана заявил, что "кризис в сердце сионистского режима глубже, чем кризис в сердце его премьер-министра", говорится в сообщении Tasnim News.



Иран отрицает, что Иерусалим является столицей Израиля, но проправительственные СМИ в Иране были вынуждены признать, что протестующие прошли маршем в Иерусалим, где находится израильское правительство, что является молчаливым признанием того, что Иерусалим является столицей Израиля.

