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Иран возмущен новыми санкциями, введенными США и ЕС
24.01.2023 19:36 Алина Груднева

Иран возмущен новыми санкциями, введенными США и ЕС

Иран осудил введение новых санкций, о которых накануне объявило министерство финансов США в связи с продолжающимися репрессиями.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Исламской Республики.

Внешнеполитическое ведомство Ирана пригрозило "ответом" на новые ограничения.

Напомним, что санкции были согласованы между Великобританией, Евросоюзом и США. В список вошли 10 человек, в том числе, члены правления кооперативного фонда КСИР, замминистра разведки и безопасности, а также четыре старших командиров КСИР.
 

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