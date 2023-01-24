



Иран возмущен новыми санкциями, введенными США и ЕС

Иран осудил введение новых санкций, о которых накануне объявило министерство финансов США в связи с продолжающимися репрессиями.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Исламской Республики.



Внешнеполитическое ведомство Ирана пригрозило "ответом" на новые ограничения.



Напомним, что санкции были согласованы между Великобританией, Евросоюзом и США. В список вошли 10 человек, в том числе, члены правления кооперативного фонда КСИР, замминистра разведки и безопасности, а также четыре старших командиров КСИР.

