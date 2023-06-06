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иран саудовская аравия
06.06.2023 19:22 Алина Груднева

Иран вернул свое посольство в Саудовскую Аравию

Во вторник, 6 июня, Иран официально открыл свое посольство в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Это произошло через несколько месяцев после того, как две страны возобновили дипломатические отношения при посредничестве Китая.

"Мы считаем, что сегодня важный день в отношениях Исламской Республики Иран и Королевства Саудовская Аравия. Сотрудничество между нашими странами вступает в новую эру", — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Алиреза Бигдели на церемонии поднятия флага. 

В апреле МИД Ирана пригласил короля Саудовской Аравии Салмана с официальным визитом в Тегеран.

За месяц до этого иранские СМИ сообщили, что по итогам четырехдневных переговоров в Пекине Иран и Саудовская Аравия объявили о возобновлении дипотношений и решили обоюдно открыть посольства.

Таким образом, Тегеран вернул свое посольство в Эр-Рияд спустя семь лет после его закрытия.

 

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