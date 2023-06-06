



Иран вернул свое посольство в Саудовскую Аравию

Во вторник, 6 июня, Иран официально открыл свое посольство в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.



Это произошло через несколько месяцев после того, как две страны возобновили дипломатические отношения при посредничестве Китая.



"Мы считаем, что сегодня важный день в отношениях Исламской Республики Иран и Королевства Саудовская Аравия. Сотрудничество между нашими странами вступает в новую эру", — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Алиреза Бигдели на церемонии поднятия флага.



В апреле МИД Ирана пригласил короля Саудовской Аравии Салмана с официальным визитом в Тегеран.



За месяц до этого иранские СМИ сообщили, что по итогам четырехдневных переговоров в Пекине Иран и Саудовская Аравия объявили о возобновлении дипотношений и решили обоюдно открыть посольства.



Таким образом, Тегеран вернул свое посольство в Эр-Рияд спустя семь лет после его закрытия.



