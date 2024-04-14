



Иран угрожает всему свободному миру

Иран нанес беспрецедентный удар по Израилю с помощью ракет и беспилотников. Иран также поставляет оружие своим прокси, развивает ядерную энергетику и совершает убийства по всему миру. Необходимы согласованные действия, чтобы противостоять этому.



Недавно стало известно, что авиакомпания Iran Air выполнила три рейса из Тегерана в Ереван, где Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставлял Армении беспилотники и другие виды вооружений. Рейс #IR4705, согласно документам, прибывал в Ереван в разные дни, в том числе 29 марта в 12:10, 30 марта в 14:03, 2 апреля в 5:48 и 3 апреля в 7:32, а вылетал 4 апреля в 12:29. Эти поставки - один из способов, с помощью которых Иран представляет серьезную угрозу для свободного мира. В то время как Армения стремится сблизиться с Францией и Соединенными Штатами, претендуя на членство в Европейском союзе, это оружие привязывает ее к стране, которая является не более чем международным изгоем, строящим шиитский полумесяц от Тегерана до Средиземного и Красного морей, с надеждой расшириться до Каспийского моря.



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Иран поддерживает таких прокси-террористов, как "Хезболла" в Ливане, хуситы в Йемене, ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" в Газе. Все они сейчас нападают на союзников США по всему Ближнему Востоку.



Иран с каждым днем становится все ближе к получению ядерного оружия. Это страна, которая регулярно скандирует "смерть Америке" и "смерть Израилю". С тех пор как Исламская Республика пришла к власти в 1979 году, она спонсирует террористические атаки по всему миру".



Пауло Казака, бывший член парламента ЕС, отмечает: "После революции иранский режим немедленно начал волну глобальных убийств, начав с убийства 34-летнего племянника шаха Мохаммада Резы Пехлеви, Шахриара Шафика, в декабре 1979 года в Париже. Когда он навещал свою мать, принцессу Асраф Пехлеви, вооруженный человек в маске выстрелил ему в голову в упор".



Аятолла Халхали, заочно приговоривший всех членов семьи Пехлеви к смертной казни, утверждает, что нападение было совершено эскадроном смерти, принадлежащим "Фадаиян э-Ислам", исламистской иранской группировке, которую он тогда возглавлял, и заявляет: "Если мы не можем их арестовать, мы их убьем".



С этого момента Иран систематически занимался убийствами своих политических оппонентов за рубежом.



В период с 1989 по 1996 год иранский режим убил более 160 иранских диссидентов по всему миру. Один из самых печально известных инцидентов, связанных с иранскими террористическими атаками, произошел в Германии. 17 сентября 1992 года видные представители Демократической партии Иранского Курдистана доктор Садег Шарафканди, Фаттах Абдоли, Хомаюн Ардалан и их переводчик Нури Дехорди были убиты за ужином в ресторане "Миконос" нанятыми иранским режимом убийцами. Как гласит мемориальная доска в Германии в честь жертв: "Они погибли в борьбе за свободу и права человека".



"Хезболла", еще один террористический марионетка исламистской Республики Иран, несет ответственность за взрыв бомбы в апреле 1983 года возле посольства США в Бейруте, в результате которого погибли 66 человек. В октябре 1983 года в Бейруте произошел взрыв казарм, во время которого два террориста-смертника из "Хезболлы" отдельно нанесли удар по двум зданиям, в которых размещались американские и французские военные, убив 241 американского военнослужащего и 58 французских десантников. В 1992 году террорист-смертник взорвал посольство Израиля в Буэнос-Айресе, убив 22 человека. В 1994 году террорист-смертник взорвал еврейский общинный центр в Буэнос-Айресе, убив 85 человек.



Совсем недавно Иран стоял за взрывом смертника в Бургасе (Болгария) в 2012 году, в результате которого погибли пять граждан Израиля и один болгарский мусульманин. Еще 30 израильтян были ранены в результате этого теракта. В том же году жена израильского атташе по вопросам обороны в Нью-Дели была ранена после того, как иранский агент напал на машину посольства. Позже посольство Израиля в Нью-Дели подверглось нападению "Сил Аль-Кудс", которые повредили несколько автомобилей в этом районе.



А совсем недавно Иран стоял за нападением на посольства Азербайджана в Лондоне и Тегеране. Теперь иранцы пригрозили атаковать израильское посольство в Баку в ответ на недавнюю атаку Израиля на КСИР в Сирии.



Невероятно, но 14 апреля они запустили более 200 беспилотных летательных аппаратов и ракет против Израиля.



Когда Иран посылает оружие ХАМАСу, "Хезболле", палестинскому "Исламскому джихаду", хуситам и другим иранским прокси, он лишь поощряет шиитский полумесяц, который распространяет свои щупальца по всему миру, сея хаос и террор на своем пути. Никто не избегает их гнева.



Одним из примеров того, как это работает, является поддержка Ираном Армении и его агрессия против Азербайджана, которая вызвала вопросы об истинных намерениях иранского правительства. Эксперты в Азербайджане считают, что Иран активно работает над тем, чтобы подорвать суверенитет Азербайджана. Сообщается, что Иран мобилизует силы в Куме и других местах, чтобы подготовиться к потенциальному конфликту с Азербайджаном.



Кроме того, есть опасения, что в Азербайджане существует пятая колонна, которую поддерживает Иран. Считается, что она действует против интересов Азербайджана и, возможно, все еще активна. Использование Ираном Армении в качестве инструмента давления на Азербайджан рассматривается как способ косвенного влияния на эту страну, поскольку у Ирана нет прямых механизмов для этого. Решение Тегерана вооружить Армению еще больше обострило отношения с Азербайджаном, тем более что Азербайджан закупает оружие у европейских стран.



По последним данным, Армения диверсифицирует источники закупок оружия, в том числе приобретает оружие у Индии и участвует в переговорах с Ираном. Последствия этих соглашений уже проявляются, поскольку прямая поддержка Ираном Армении препятствует мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Затягивая конфликт и препятствуя подписанию мирного соглашения и демаркации границы, Исламская Республика фактически препятствует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.



По этой причине действия Ирана и поставки оружия в другие страны представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире, и поэтому им необходимо противостоять при любой возможности.

