Иран угрожает ответом на любую атаку в "считанные секунды"
Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери разразился новой порцией угроз в адрес Израиля.
По его словам, если Еврейское Государство ответит на массированную атаку, совершенную 13 апреля, реакция Тегерана будет "молниеносной".
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Иранский дипломат заверил, что его страна "ответит в считанные секунды".
"Израиль столкнется с решительным и жестким ответом. Между действиями сионистского режима и мощным ответом Ирана не будет 12- или 13-дневного разрыва. Счет пойдет на секунды, а не даже часы", - пригрозил он.