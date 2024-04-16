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Иран угрожает ответом на любую атаку в "считанные секунды"
16.04.2024 16:02 Алина Груднева

Иран угрожает ответом на любую атаку в "считанные секунды"

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери разразился новой порцией угроз в адрес Израиля.

По его словам, если Еврейское Государство ответит на массированную атаку, совершенную 13 апреля, реакция Тегерана будет "молниеносной".

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Иранский дипломат заверил, что его страна "ответит в считанные секунды".

"Израиль столкнется с решительным и жестким ответом. Между действиями сионистского режима и мощным ответом Ирана не будет 12- или 13-дневного разрыва. Счет пойдет на секунды, а не даже часы", - пригрозил он.

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