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Иран согласился отправить России больше беспилотников и ракет
19.10.2022 13:53 Юлия Фрилис

Иран согласился отправить России больше беспилотников и ракет

Иран согласился отправить России больше беспилотников и ракет системы "земля-земля".

Об этом пишет Reuters.

Информация базируется на данных неназванных высокопоставленных должностных лиц и двух иранских дипломатов. Кроме того, по данным западного чиновника, между Ираном и Россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля", включая "Золфагар", которое может поражать цели на расстоянии 300-700 км.
 

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