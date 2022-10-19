



Иран согласился отправить России больше беспилотников и ракет

Иран согласился отправить России больше беспилотников и ракет системы "земля-земля".



Об этом пишет Reuters.



Информация базируется на данных неназванных высокопоставленных должностных лиц и двух иранских дипломатов. Кроме того, по данным западного чиновника, между Ираном и Россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля", включая "Золфагар", которое может поражать цели на расстоянии 300-700 км.

