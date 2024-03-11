



Иран, РФ и КНР проведут совместные учения

Иран, Россия и Китай проведут совместные военные учения, которые получили название "Морской пояс безопасности - 2024".



По данным иранского информагентства IRNA, они стартуют 12 марта.



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Кроме ВМС трех стран, в учениях будут участвовать военные Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.



Целью мероприятия является "укрепление безопасности в регионе", а также демонстрация "доброй воли" и способность "поддерживать мир во всем мире".

