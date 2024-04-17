



Иран провел парад в честь "успешной атаки по Израилю"

Иран празднует "успех" своей атаки на Израиль с помощью беспилотников и ракет в ходе ежегодного военного парада.



В субботу Исламская Республика впервые в истории нанесла прямой удар по Израилю в ответ на авиаудар по ее консульству в Дамаске 1 апреля, в котором многие обвиняют Израиль.



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"Операция, получившая название "Честное обещание", "уничтожила славу сионистского режима (Израиля)", - заявил президент Эбрахим Раиси на военной базе в пригороде Тегерана.



"Эта операция показала, что наши вооруженные силы готовы", - сказал он в речи, обращенной к регулярной армии и Корпусу стражей исламской революции.



На параде в среду иранские вооруженные силы продемонстрировали целый ряд военной техники, включая беспилотники и баллистические ракеты дальнего радиуса действия.



В своей речи Раиси также обрушился на страны, которые "стремились к нормализации отношений" с Израилем.



"Эти страны теперь унижены перед собственным народом, что является стратегическим провалом для израильского режима", - добавил он.

