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Иран продолжит поддерживать ХАМАС и Исламский джихад
26.05.2024 11:40 Алина Груднева

Иран продолжит поддерживать ХАМАС и Исламский джихад

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Махбар отметил, что его страна продолжит поддерживать палестинские террористические организации, в том числе, ХАМАС.

Об этом он сказал во время переговоров с генсеком "Исламского джихада" Зийядом Нахалой.

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"Наша стратегия поддержки движений сопротивления не претерпит изменений", - сообщил он.

Его комментарий прозвучал на фоне гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

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