



Иран продолжит поддерживать ХАМАС и Исламский джихад

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Махбар отметил, что его страна продолжит поддерживать палестинские террористические организации, в том числе, ХАМАС.



Об этом он сказал во время переговоров с генсеком "Исламского джихада" Зийядом Нахалой.



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"Наша стратегия поддержки движений сопротивления не претерпит изменений", - сообщил он.



Его комментарий прозвучал на фоне гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.