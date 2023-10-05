



Иран представил дрон-разрушитель “Каман-19” – видео

На этой неделе иранская армия представила свой новый беспилотник “Каман-19” (Bow-19) во время крупномасштабных учений по радиоэлектронной борьбе.

Официальный представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Алиреза Шейх заявил, что в учениях принимали участие четыре подразделения радиоэлектронной борьбы.



По его словам, подразделения отработали нарушение связи дронов со своей наземной базой, а также электронное нарушение атакующих дронов, сообщает IRNA.



“Также на этом этапе учений была успешно проведена воздушная операция по нарушению связи дронов с помощью беспилотников “Абабиль-4” и “Каман-19”, – сказал Шейх.



На этом этапе учений беспилотники Chamorosh, Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Ababil-4, Ababil-5, Kaman-12, Yazdan, Mohajer-2, Mohajer-6 были запущены из разных частей страны.

“Мы наблюдали и идентифицировали цели, а также охраняли и контролировали нужные районы на сухопутных, воздушных и морских границах, а также в международных водах”, – добавил заместитель начальника управления координации иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри.В прошлом месяце Иран объявил о разработке того, что он назвал “самым дальним беспилотником в мире”, в видеоролике с текстом на персидском и иврите, предупреждающим: “Готовьте свои убежища”.Иранские лидеры неоднократно угрожали Израилю уничтожением в своих публичных выступлениях.